全球首創「行動佛殿」連假展翼 這位禮佛者讓人超感動

2019-04-07 22:48

［記者陳彥廷／屏東報導］世界佛教正心會日前打造全球首輛「行動佛殿」，清明連假來到屏東東港，就有1名以手代足的身障人士前來禮佛，讓在場信徒是非常感動直說，行動佛殿「凸歸台灣」，正是希望能將宗教走入民間，有意願禮佛者在生活圈附近就能祈福。

世界佛教正心會預計花3年環島進行公益祈福，以大卡車打造佛殿，只要展開貨櫃就能成為讓人前來禮佛的佛殿，清明連假來到屏東知名的東隆宮廟埕舉行，行動佛殿駐於氣勢磅礡的東隆宮黃金牌樓前，「祈請 南無第三世多杰羌佛、南無本師釋迦牟尼佛為世界和平、國泰民安、一切眾生祈福」！

世界佛教正心會於清明連假邀請眾多屏東知名表演團體如新潮健康舞協進會、海韻有氧舞協會、芊音樂團、海韻綜藝團排舞社、海韻綜藝團、Best樂團、以栗國小直排輪社、東港滑輪溜冰委員會、東新國中、東興國小、東港國小、小腳ㄚ舞蹈團、萬年溪之聲、皇品知音樂團、瑪帝斯藝術團、愛薩客內埔志工團等上百位表演者來到東隆宮行動佛殿現場，以自身優美音樂、美妙舞姿供養諸佛菩薩，而在民眾觀賞表演同時，諸佛菩薩也加持觀賞者，共沐佛恩!

其中最讓跟隨行動佛殿的信眾難忘的就是有1名足部疑似已萎縮的男子，騎乘身障用機車特別到行動佛殿禮佛，信徒描述該名男子時常騎乘機車在附近移動，當天見到行動佛殿，不僅創意令人驚喜，佛陀舍利等讓他一定要來參拜，而該男子就用雙手代雙腳的上了行動佛殿，誠心的禮佛瞻仰佛陀舍利，畫面令信徒感動到無以復加，直說「行動佛殿就是希望能廣泓佛法並祈福，這名男子實在太讓人感動」。

全球首輛行動佛殿是由17噸大貨車改裝而成的「行動佛殿」，下一站行程將於4月15日搭乘台華輪渡海抵達澎湖觀音亭參加一年一度「花火節」盛會，該站將持續到5月2日，慈善環島為信眾祈福行程。

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