水上摩托車疾馳疑環琉球引議 鵬管處：600米內禁止

2019-04-07 22:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球海洋環境復育有成，近年海龜數量大增，潛水、浮潛者眾，但今天收假日，卻又傳有來自台灣本島的水上摩托車渡海長驅直入在週圍海域疾馳引發安全及保育爭議，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）強調，小琉球周遭600公尺禁止動力遊憩，最高可開罰15萬元。

清明連假小琉球湧入爆量觀光人潮，但人潮不僅是透過交通輪，連獨木舟、水上摩托車等，又被眾多鄉民直擊疑似成為載具，今天收假日，10多輛水上摩托車長驅直入琉球週邊海域，有的民眾錄下大批水上摩托車行經場面，同個畫面內就能見到大批浮潛客，水上遊憩安全再度引發議論。

「呼嘯而過連岸上都覺得心驚肉跳！」目擊的鄉民指出，連假最後一天到海邊散心，但卻突然聽高亢引撆聲接近，接著就看到十數輛水上摩車在琉球島週邊高速疾馳，航行範圍至少從島嶼東北邊的花瓶岩到西方的美人洞海域，有鄉民疑似在島嶼西南方的杉福港目擊，甚至還有人說屏東他在更南邊的鄉鎮海岸線也見到1群水上摩托車騎士，疑似就是同一批人；居民批評，琉球週邊潛水、自由潛水及浮潛的人這麼多，不論是否有600公尺的規定，此舉很有可能危及這個海域進行休閒遊憩的人員，非常危險。

小琉球海域曾因水上摩托車違規經營引起爭論，鵬管處並於2011年明文規定，在琉球嶼週邊海域自海岸高潮線向外延伸600公尺內僅得從事非動力水域遊憩活動，這幾年海龜復育有成，除週遭3海里禁刺網外，無動力水域培養出相對友善的海洋環境，亦為原因之一。

海巡署的岸巡單位證實，今天確定接獲漁民通報，指小琉球週邊有水上摩托車高速行駛，雖非屬其管轄範圍，但基於民眾親水安危，仍派遣小艇前往勸導，目測這批水上摩托車騎士最近時曾距岸僅300到400公尺，他們見到海巡艇出沒後就加足馬力調頭鳥獸散離去，無法確認從何處出港，研判跨海後並未「搶灘」小琉球。

鵬管處指出，此案非島上的水上摩托車死灰復燃，目前僅能確定是本島水上摩托車「跨海」接近小琉球，官員強調，小琉球海域是海龜重要棲息環境，水上摩托車等動力遊憩設備除可能危及綠蠵龜活動，也會影響漁船航道甚至潛客，基於生態保育及水域安全，而將小琉球劃設為非動力區，違者處1到5萬元，若具營利行為者，更可開罰3到15萬元罰鍰。

外界質疑，水上舶具移動本就難以取締，更別說速度極快的水上摩托車，但不取締規定將成「具文」，若不肖者沒事就來打「擦邊球」，除挑戰公權力，更有可能實質干擾到進行合乎規定遊憩行為的遊客及棲息於全島週圍的海龜，對此，鵬管處回應，海岸高潮線向外延伸600公尺範圍明確，這幾年也都針對附近鄉鎮的水上摩托車玩家宣導界限於何處，強調動力水上設備不該如此接近，恐騷擾海域生態，必要時將會請相關單位加強取締。

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