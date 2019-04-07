逆風高飛國際發光 少教所院生奪美髮雙金

2019-04-07 22:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕衛福部南區老人之家少年教養所院生「小翎」，在困境中成長，昨天（6日）參加「2019韓國國際美容藝術大賽（IFBC）」，技壓台、日、韓、中等國選手，勇奪時尚創意剪髮組、創意盤髮設計宴會組雙料冠軍。

少教所院生小翎因興趣，從小立志成為頂尖的髮型設計師，高職因此選讀美容美髮科，平日課後在院生夜間自修時，深怕影響學弟妹學習，常獨自一人在走廊上反覆的練習直到深夜，假日也不放棄任何學習機會，主動到學校老師家中請益；她是機構院生口裡，認真負責的大姐姐，也是師長們眼中心疼的孩子，曾有人問她為什麼這麼拚命，她總是笑笑說「我想改變我以後的生活啊！」。

去年底小翎參加「2018年中華盃全國美容美髮美儀技術競賽」榮獲創意編梳設計組冠軍，今年再接再厲，本月（4月）6日出國參加在韓國首爾舉辦的國際美容美髮競賽終得傲人成績，為國爭光。

小翎得獎後表示，一路上遇見很多貴人相助，尤其感恩南山放生寺演觀師父贊助旅費，機構老師及院生們的鼓勵，以及學校老師無私的指導，「因為有你們，我才更明白自己有無限可能，不會因家庭因素自卑、覺得不如人」。

南區老人之家主任許慧麗對小翎的表現感到驕傲，她表示，少教所院生很多都來自單親家庭，在清寒環境中長成，小翎能堅持夢想並實踐，大大激勵了所有院生與在困苦中長大的孩子，期許小翎這次的得獎，能鼓勵現仍徬徨的青少年找到目標，勇敢追夢。

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