去年大甲媽遶彰化煙火大減9成！今年.....

2019-04-07 16:45

〔記者湯世名／彰化報導〕去年大甲鎮瀾宮媽祖進香遶經彰化縣時，信眾燃放的爆竹煙火整體大減近9成，創下有史以來最「安靜」紀錄，大獲好評，今年鎮瀾宮將於今晚起駕，彰化縣消防局也已先行拜會列管的89家宮廟進行宣導，並將派員於緊遶境時盯煙火施放情形，強調今年將比照去年，晚間10點過後嚴禁施放煙火鞭炮，違反規定絕對依法取締開罰，絕不手軟。

去年彰化縣消防局在大甲媽祖南下或回鑾遶境時強力宣導、取締，共開立2張罰單，各開罰3萬元，另開出14張勸導單，扣留與沒入的爆竹煙火總重量為73公斤。晚間10點過後幾乎聽不到鞭炮、煙火聲，往年彰化市民生地下道的鞭炮、煙火秀，完全不見蹤影，就連媽祖回鑾彰化市永樂街天后宮，現場也首度以電子砲來取代鞭炮煙火，媽祖鑾轎所經之處多呈現「靜悄悄」景象，創下大甲媽遶境彰縣有史以來最「安靜」紀錄，縣民對於減少空汙，又能一夜好眠，佳評如潮。

今年大甲媽祖即將於今晚起駕南下遶境進香，預計明天午後進入彰化市，有鑑於去年鞭炮量大減9成，獲得縣民肯定，彰化縣消防局災害預防科長蔡佳洲對此表示，去年大甲媽祖南下遶境、回鑾北返經過彰化縣境時，信眾燃放的爆竹煙火整體大減近9成，顯示相關單位約制與取締見效，因此消防局決定比照去年，仍將派出取締人員緊盯煙火施放情形，晚間10點過後嚴禁燃放鞭炮，一旦違反規定絕對依法開罰，絕不手軟。

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