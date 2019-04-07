大甲媽今起遶境上班族免驚「大甲媽祖APP」助科技隨香

2019-04-07 14:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕世界三大宗教慶典之一的「大甲媽祖遶境進香」將7日晚上10點展開，逢甲大學團隊連續14年公益贊助建置「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」及「大甲媽祖APP」提供遶境資訊，讓上班族也能科技隨香。

逢甲大學團隊在9天8夜遶境期間透過異業結盟，組成跨領域服務團隊，由「逢甲大學GIS中心」與「天眼衛星科技」、「準線智慧科技」共同提供即時鑾轎GPS位置、即時影像、及行動APP服務。

「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」及「大甲媽祖APP」提供的服務包括媽祖鑾轎衛星定位、導航、即時影像、鎮瀾宮現場Live直播、遶境進香路線資訊等，信眾可查詢鑾轎預計抵達時間、地點，對於無法全程參與的信徒，就可配合媽祖鑾轎的即時位置資訊，規劃跟轎行程。

「大甲媽祖APP」除了在手機上可查到媽祖鑾轎的即時位置，此外還有超商、速食店、加油站、微笑單車站點、用餐點、盥洗站等資訊，更可透過鑾轎上的四支攝影機，從鑾轎視角看到遶境實況。

逢甲大學指出，今年為鼓勵實際參與遶境的信徒，只要信徒使用大甲媽祖APP，在指定日期於駐駕廟宇打卡，就可抽贈品；另APP也有搭配遶境的尋寶活動，只要透過APP的打卡功能，在媽祖鑾轎、廟宇、微笑單車站等特定地點打卡，有機會解鎖APP上特定的圖示，包含Q版媽祖、千里眼、順風耳、彌勒、太子、神童、報馬仔、特定廟宇、微笑單車等，所有公仔都是團隊針對遶境進香活動設計，民眾也透過合照功能，呼叫指定公仔一起合照，讓遶境進香活動更添趣味。

為了讓無法親臨現場的信徒，也能感受到遶境進香的氣氛，只要下載「大甲媽祖」APP參加粉絲團活動，就有機會獲得由大甲鎮瀾宮及YouBike微笑單車所提供的限量等贈品。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/