新竹左岸再升級！將投入1.38億元打造休閒遊憩廊帶

2019-04-07 13:09

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府向經濟部水利署、教育部體育署爭取經費，將投入1.38億經費讓10公里的新竹左岸再升級，包括自行車道路網優化、左岸沿線景觀改善和高灘地水環境綠化改善等，預計年底完工，未來將有2.5公里的新闢親水自行車道、還有左岸生態教室和草原野餐秘境，兼具運動、休憩、生態教育功能。

環保局長江盛任表示，新竹左岸東起千甲空氣品質淨化區、柯子湖人工濕地，連結頭前溪橋下棒球場、滑板公園，往下游到溪埔子人工濕地、新竹左岸草原區到竹港大橋，全長10公里，是民眾休閒遊憩的環境，而市府再爭取到經費，近期會再執行自行車道路網優化、景觀改善及高灘地水環境綠化改善等工程，提供市民更大更廣的休閒遊憩園地。

環保局表示，新竹左岸河濱運動公園自行車道路網優化工程位在溪浦子、柯子湖兩處人工濕地間，靠近頭前溪的狹長濱西地帶，將新闢長2.5公里的親水自行車道，可沿途欣賞水岸、草原等景觀，同時會把原生喬木移植到堤防高灘地側，提高自行車道騎乘舒適性。

另沿線景觀改善計畫會從新竹左岸到17公里海岸線，在總長27公里的「微笑水岸」，設置指標導覽系統共159面，包括總牌、指向牌、景點介紹牌、景點解說牌、物件解說牌等，提供民眾明確指引及提高景點易達性，並會新設212盞燈具，點亮「微笑水岸」自行車道全線照明，讓民眾享有海岸線夜騎樂趣。

此外，第三項高灘地水環境綠化改善工程則以左岸棒球場東側到國道高速公路間的15公頃面積為主，會移除多餘的人造設施，創造多層次植栽風貌，也會新闢穿越草原的自行車道，銜接既有自行車道，透過整地施做排水設施與綠美化，降低積水現象，並會在台68線高架橋旁空間設置觀景平台，提供民眾野餐休憩的水岸秘境，預計年底陸續完工。

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