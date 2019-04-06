台南體育公園的「大猩猩」不見了？ 原來是…

2019-04-06 18:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南體育公園內的動物雕像園區有各種造型樸拙動物，其中1隻大猩猩「超萌雄風」，很像國際巨星麥克傑森的招牌舞姿，成為情侶相約「帶你去看美麗星星」私房景點，結果是來看這隻「猩猩」，不過，最近大猩猩不見了，原來是竹溪周遭景觀整修，「動物們」暫移到別處「進廠補修」。

這座小型動物園也是老台南人兒時記憶，爸媽經常帶小朋友來拍照，增添親子樂趣，現在這種「古早味」的動物雕塑其實也不多見了。

另外，體育公園還停了兩部坦克車，也引起台南市長黃偉哲的關注，他說，就任市長前，每回進到南區體育公園，看到園內停放坦克車，都會想能不能幫坦克車找個安穩地方。

黃偉哲說，這兩部坦克車是M5A1 Stuart輕戰車及M8 Scott Howitzer Motor Carriage 75mm榴彈砲，如果在國外，已是軍事博物館的陳列品，將會邀集相關單位共商最有效益的保存方式，而不是任由在公園裡風吹雨淋日曬。

水利局說，配合竹溪流域周邊景觀改善，動物雕像與坦克車都在工區維護範圍內，動物雕像年久損壞，暫時移置別處待補修，等園區景觀改善後將會再適地擺置；而坦克車也是現地保留，未來是否再搭設棚架保留或是移到更好地點保留，將再與相關單位研商。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/