家中拖把突冒出大量豆芽 網友驚：為什麼會發芽？

2019-04-05 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕生命力超強！有網友貼出家裡拖把冒出疑似豆芽的照片，驚訝的問說「為什麼會發芽啊？」引起其他網友熱議，還有人透露不小心拿著充滿蚯蚓的拖把拖地，結果地越拖越髒「滿地蚯蚓，混合了蟑螂的味道」，讓許多網友直呼快吐了。

一名網友日前在臉書「爆廢公社」貼出照片表示，「為什麼他會發芽啊？剛剛仔細聞還真的有豆芽味，另外一邊還比較茂盛」，照片中可見，整支拖把冒出大量綠色疑似豆芽的植物，而且生長得非常茂盛，似乎吸收拖把上不少的養分。

照片曝光後引發網友熱議，不少人直呼「好噁心」、「這誰敢吃」、「拖完都是綠豆的地板 直接放著對不對」、「拖把長的比我種的漂亮多了」。

還有網友透露，「上次在鄉下的拖把，似乎是之前有人把它弄倒在水溝，雖然沒水，但裡面大概有幾百條的蚯蚓...拖地的人也沒發現，只覺得怎麼地板越拖越髒，殊不知，滿地蚯蚓，混合了蟑螂的味道，整個房間很可怕...」。留言讓許多網友直呼超噁、快要吐了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/