天目陶「圓融」獲獎 藝術家：創作吃盡苦頭

2019-04-05 19:44

〔記者楊金城／台南報導〕新營區陶藝家許清全去年以「蒼穹」、「匯聚」兩件天目陶作品，獲得海峽工藝精品獎的「金獎」和「最佳技藝獎」雙大獎後，今年再以作品「圓融」蟬聯海峽工藝精品獎的金獎，十分難得。他說，「圓融」創作超級困難，能完成簡直是老天賞賜的。

新營區公所頒贈「新營之光」的獎牌祝賀，許清全蟬聯得獎也被喻為台灣陶藝界之光

台南市文化局長葉澤山表示，海峽工藝精品獎是由台灣工藝之家協會、中國工藝美術學會聯合舉辦，獲獎的作品在海峽兩岸文化產業博覽會展出，對於兩岸工藝界的交流、推展藝術深具影響力，許清全連兩年獲獎不易，肯定他在陶藝創作上的成就。

「創作圓融，真的是高難度挑戰，吃盡苦頭」許清全說，「圓融」從型體捏塑到燒製都很困難，費時費工，從底部到拉坯最寬的瓶身又缩口成倒三角型，每個環節都要很小心，有時在拉坯成型中就崩塌了，有時燒破，他至少做壞過20件以上，才完成天目陶「圓融」，可說是「老天爺賞賜」的作品。

許清全得獎作品目前在台北市華山文創園區巡迴展出到4月9日，今年7月11日至22日也將在國父紀念館逸仙藝廊舉辦陶藝個展。

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