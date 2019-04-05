國5北上車多 下午一度回堵5.5公里

2019-04-05 16:18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕清明連假第2天，國5南下往宜蘭方向，清晨5點47分雖湧現車潮，但車流大致順暢，平均時速有50公里以上，但過中午後北返車潮湧現，主線自雪隧南口一度回堵5.5公里；高公局預估，根據過往4天連假經驗，明後2天國5將持續湧現北返車潮，呼籲民眾注意下午2點至晚間9點的高乘載管制時段，多利用北宜及濱海公路北返。

國5北上車流量大，高公局今天下午2點啟動主線及頭城、宜四、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳交流道匝道儀控，並開放大客車行駛路肩，主線一度自雪隧南口回堵5.5公里，頭城、宜四交流道回堵約2公里，宜蘭、羅東交流道回堵約1.5公里，雪隧南口前平均時速不到20公里，隧道內中後段平均時速則較順暢有50公里以上。

高公局指出，明後2天國5仍有北返車潮，呼籲用路人注意下午2點至晚間9點北上高乘載管制時段，隨時利用1968APP關注路況資訊，多利用替代道路，以今日為例，若行駛北宜至坪林銜接國5至南港，比走國道5號到南港快約20分鐘。

高公局提醒，雪隧北上塞車除了車流量大，隧道內前段道路是上坡也是主因，不少用路人在上坡路段沒有適當加速，導致車速過慢，提醒用路人行駛於隧道內可以適當加速，車距不要拉得過長，以利車流順暢。

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