國5南下紫爆 高乘載中午12點結束

2019-04-04 09:25

［記者林敬倫／宜蘭報導］清明連續假期第1天，國道5號清晨5點開始湧現車潮，國道3號銜接國5匝道，因高乘載管制，回堵約3公里，主線用路人也一路走走停停，最低時僅20公里，出現紫爆；高公局指出，連假首日車流量較多，還是提醒用路人，注意高乘載管制時段，今日南下高乘載預計於中午12點解除。

國道5號南下昨晚9點就出現返鄉車潮，不少網友在臉書上po文，直呼國5竟然塞了一整夜。

高公局指出，國5於連續假期的前一天晚上，本來就會有比較明顯的南下車潮，平均每小時車流量，達2000輛次以上，但凌晨2點昨晚的車潮就已經紓解，今日的車潮，至清晨5點才開始湧現，並沒有塞一整夜。

高公局指出，國5上午南下路段走走停停，平均時速約在20公里至50公里之間，過雪隧中段後，車速比較快，也比較順暢，還是提醒用路人，今明2天從上午7點至中午12點止，都會進行南下高乘載管制，今日管制至中午12點才會解除。

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