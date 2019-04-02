清明連假將啟動 國5、蘇花改塞車時段看這…

2019-04-02 09:13

［記者江志雄／宜蘭報導］清明節4天假期，公路總局預估，連假第一天，即4日凌晨1點起，宜蘭縣境的國道5號、蘇花改，就會湧現南下車潮，蘇花改當天南下車流量，估計有1萬5000輛次

歷年清明節車潮以返鄉掃墓為主，宜蘭縣塞車熱區，包括礁溪市區、三星鄉台7丙線通往清水地熱路段、宜蘭綠色博覽會周邊道路、蘇花路廊（蘇花改+蘇花傳統路線）。

4天連假期間，蘇澳到崇德之間的蘇花路廊，管制21噸以上大貨車通行，4日凌晨0時到下午5點禁止南下、0時到下午3點禁止北上，另外，5日上午7點到下午1點，6、7日中午12點到下午4點，南北向都禁止上路。

蘇花改部分，目前開放通行的蘇澳到東澳段，最高速限60公里，大客車、大貨車，必須與前車保持100公尺安全距離，小客車的車距50公尺，右側是緊急救援車道，請行駛左側車道。

蘇花改蘇澳到東澳段去年2月5日通車至今，南下單日最大車流量，在去年清明連假首日，約1萬7000輛次，北上單日最大車流量，在今年2月9日的春節連假倒數第2天，有1萬9000輛次，這次清明連假第一天南下車流量，公路總局估計1萬5000輛次。

北返車潮將出現在6、7日下午時段，高峰期落在6日午後，蘇花路廊、國5可能塞到深夜。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/