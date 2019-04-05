全家出遊西子灣搭渡輪 他慘遭釣客拋鉛錘砸爆腦袋

2019-04-05 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕上月底有民眾全家至高雄旅遊，一行人搭乘的渡輪即將在西子灣靠岸時，其中一名男遊客遭岸邊釣客拋擲之鉛錘擊中頭頂，造成他當場血流如注、頭暈目眩，送醫後縫了3針。由於肇事釣客疑趁亂逃逸，受害人家屬已報警處理，並將事發過程PO上臉書，希望廣大的網友能提供線索。

傷者的妹妹‎林姓女子在臉書不公開社團「爆料公社」PO文指出，3月29日全家出遊去旗津坐渡輪，搭乘晚間8時40分許的船隻從旗津航向西子灣，不料在準備靠岸時，她的哥哥竟疑似遭岸邊釣客拋出的鉛錘擊中頭部，當場頭暈目眩了幾秒，伸手一摸才發現早已流滿鮮血。

林女表示，事件發生當下，家人拉著魚線試圖找出肇事釣客，但後者疑察覺不妙，當場剪斷魚線後逃逸無蹤，林女一行人上岸後將傷者送醫，接著便前往旗津新濱派出所作筆錄。警方隨後趕往現場，初步調查未發現可疑人物，且由於港口邊也未設置監視器，找尋肇事者有如海底撈針。

林女指出，家人開開心心出遊卻發生這種事，讓全家人都很難過，她說，哥哥受傷當下身旁站著懷有8個月身孕的嫂子及2歲多的女兒，若鉛錘再偏個幾公分，後果不堪設想。

林女認為，該碼頭明明標示嚴禁釣魚，卻因港邊疏於管理，才導致事件發生，要求高雄市府未來應嚴加取締，如此一來才不會有下一個受害者出現。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/