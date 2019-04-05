大甲媽遶境 經過大肚龍井烏日將交管

2019-04-05 09:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大甲媽7日晚上10點起駕，8日及15日回鑾會經過龍井大肚烏日，為提供信徒安全的步行環境，烏日警分局將會進行交通疏導及管制。

大甲媽祖進香遶境活動7日晚上10點開始，加上眾多藍綠總統參選人都將參加起駕儀式，均湧入大批人潮與車潮，為維護鑾轎行進時的人車安全，沿路交通順遂，烏日分局將實施交通管制。

烏日警分局會在大甲媽8日起駕到龍井、大肚、烏日於清晨從6時至18時及回鑾15日2時至17時，展開交通的紓疏導及管制，並得視車流情形實施機動彈性調整。

管制地區為沙田路一段（大肚區）至沙田路六段（龍井區）沿線實施彈性車道調撥。

並且在烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，以利起駕活動及回鑾活動人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

在回鑾活動時，另行增加大肚區路口的車輛管制， 禁止小客車以上車輛進入大肚市區沙田路二、三段大甲媽祖遶境沿線。

所管制路段為沙田路二段與自由路口南端、自由路與仁德路口、自由路與平和東街口、自由路與文昌路一段口、自由路與自治路口、自由路與華山路口、自由路與萬興路口、沙田路三段與自由路口北端。

而龍井區沙田路四段與中華路口（山陽橋端、竹泉橋端）、沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四-六段車輛，改由中華路行駛。

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