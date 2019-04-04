捕捉寶貝的第一次呼吸 攝影師媽媽帶相機邊拍邊生！

2019-04-04 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕「生育攝影」在外國愈來愈流行，日前美國產婦梅根（Megan Mattiuzzo）也想拍攝自己寶貝出生的過程，卻沒有聘請攝影師，而是親自帶著相機進產房。

綜合媒體報導，今年29歲的梅根本身就是攝影師，拍攝自己分娩過程的想法也在懷孕37週時與醫生充分討論，最後醫生評估梅根的健康情況後，同意她可以「自拍」。

梅根的攝影作品以婚禮攝影居多，她說，「我很習慣捕捉那些無法重拍的瞬間，所以當我發現自己懷孕時，我就想拍下我兒子來到這世界上的第一次呼吸」。

生產當天，梅根帶著Nikon D5單眼相機及Sigma 35mm f/1.4鏡頭進入產房，醫生在替她進行硬膜外麻醉後，雖然減輕了疼痛，但整個過程中，梅根依然是邊忍痛邊拍照。

在寶寶出生前的最後一刻，梅根從丈夫手中接過相機，把相機和鏡頭放在肚子上，成功按下快門，記錄了寶寶出生的珍貴時刻。梅根說，「這是我生命中最神奇的時刻」，她會珍惜這能夠「一遍又一遍」重溫兒子出生的喜悅。

相關連結請見：

Megan Mattiuzzo個人網站

Megan Mattiuzzo的IG

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