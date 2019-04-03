猛！她挺肚衝公證結婚 不到1小時...寶寶出生了

美國印第安納州南灣市長巴提吉格的臉書粉專，日前分享一則趣聞。他表示1日一早去辦公室，抽空去洗手間時，被1對年輕情侶攔下，得知女方當天將剖腹產，希望能在寶寶呱呱落地前完成結婚登記，他難以拒絕，遂應允協助公證，而儀式結束不到1小時，小朋友就出生了。（圖翻攝自臉書粉專「Mayor Pete Buttigieg」）

2019-04-03 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國印第安納州南灣市長巴提吉格（Pete Buttigieg）的臉書粉專，日前分享一則趣聞。他表示1日（週一）一早去辦公室，抽空去洗手間時，被1對年輕情侶瑪莉（Mary）與加布（Gabe）攔下，得知瑪莉當天將剖腹產，希望能在寶寶呱呱墜地前完成結婚登記，他難以拒絕，遂應允協助公證，且儀式結束不到1小時，小朋友就出生了。

綜合媒體報導，巴提吉格指出，他無法想像這一天會是那樣的開場，並稱當天他晨跑完後進市長辦公室，在開會前花點時間讀報、回訊息，之後去了洗手間，並遇到一對步出電梯的年輕情侶，他暗示自己沒有太多時間，不過仍將對方帶到辦公室，並允諾會有專人協助。

報導提到，瑪莉與加布解釋，兩人已預約好9時要剖腹產，希望能在前往醫院生產前完成公證，同拜託巴提吉格幫這個忙。巴提吉格透露，「顯然問題的答案只有一個」，當時大約8時初，他趕緊召集職員充當見證人，並填妥文件表格，且因這對新人沒事先準備戒指，只好有點克難地，用彩帶製成充數。

報導提及，巴提吉格憶述，數分鐘後瑪莉、加布正式結為夫妻，並心滿意足前往醫院分娩，隔沒多久就收到好消息，並附上照片說明南灣新寶寶已來到這個世界，還替其取名潔得（Jade），他笑稱這應該是他市長任內難忘的時刻，同時也祝福一家3口生活幸福美滿。

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