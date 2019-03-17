8年生5胎！ 31歲夫、28歲妻：很幸福

2019-03-17 00:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國姓鄉28歲媽媽鄭雅之，14日生下第5個孩子，8年多來連生5胎，她和31歲的先生鍾志遠都很喜歡小孩，原來4個孩子就讓她非常忙碌，如今再添1個小娃兒，夫妻倆仍充滿歡喜地說：「孩子跟我們有緣，就認真地養育他們長大！」

鄭雅之14日在草屯鎮佑民醫院由徐先榮醫師接生，產下3200多公克的男嬰，晉升為「5寶媽」，連同前面的2女2男，5名女子湊成湊成兩個半的「好」字。

在台中市環保局工作的鍾志遠，住在國姓鄉，高中畢業後就去當黑手，學補輪胎，9年多前到台北玩，朋友邀當時住在台北、還在唸大二的鄭雅之一起出遊，就這樣牽起兩人的情緣。

鄭雅之與鍾志遠談起遠距戀愛，大三時懷孕，為了不讓父母失望，她挺著大肚子上課，生產完也很快回學校，等完成大學學業，才專心回國姓鄉當家庭主婦。

鄭雅之說，兩人原想生3個小孩，但後來意外地有了第4胎、第5胎，愛小孩的先生認為，「孩子要跟我們，就生下來好好養！」就這樣8年多就生了5個孩子。

鄭雅之生頭胎時痛了1天1夜，當時為了減輕疼痛，還打了無痛分娩針，但從第2胎到第5胎，都是2個小時就生產完，她說，第2胎是兒子，先生車子才上高速公路，兒子就迫不及待地想出來，後來先生打119求助，由草屯消防分隊在國道6號東草屯交流道下接駁，就在車上接生，而從這胎開始，每個孩子似乎都很體恤媽媽，都快快地生了下來。

鄭雅之也說，很多人常問，「你那麼年輕，又生那麼多孩子，會不會手忙腳亂？」可能是因為家裡有公婆幫忙，加上大女兒很貼心，常當媽媽的小幫手，而先生下班後也負責幫孩子洗澡、餵奶，只感覺生活充實，倒不以為苦。何況每當看到孩子們圍在身邊撒嬌，或是看他們玩在一起，發出銀鈴般的笑聲，就覺得生那麼多孩子是件幸福的事。

鍾志遠有4個姊姊，姊姊們生的孩子加起來有5個，而他1人就生了5個，他的三姊笑說：「志遠1個就贏我們4個」。鍾志遠聽了開心不已，他說：「孩子們是我最大的成就，感謝他們來當我們夫妻的小孩！」

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