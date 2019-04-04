Pinkfong Baby Shark前進花蓮 親子追鯊嗨翻

2019-04-04 19:08

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全台首場Pinkfong Baby Shark見面會今天在遠東百貨花蓮店舉行，吸引超過200多對親子同歡，超人氣兒童巨星「鯊魚寶寶」及「碰碰狐」一現身，立刻引發孩子們騷動，一起跟著突破25億YouTube點閱率的兒童界神曲《Baby Shark》嗨翻全場。

清明連假首日，「鯊魚寶寶」及「碰碰狐」到花蓮與孩童共度兒童節，還邀請現場400多名大小朋友化身鯊魚家族，一起在廣場唱跳主題曲《Baby Shark》，一旁還有「偲木屋法式薄餅」專賣師傅，製作各種法式薄餅供民眾品嘗，讓親子甜蜜過節。

「鯊魚寶寶」超高人氣無法擋，還有媽媽帶著孩子從外地趕來花蓮「追鯊」。柳姓遊客說，配合Baby Shark全台首場活動，選擇到花蓮玩，結束後還將到遠雄海洋公園及兆豐農場，超多兒童優惠享不完。

遠百說，連假好康活動不間斷，民眾持抵達花蓮的台鐵車票還可兌換遠百購物金200元，盼能一起為花蓮觀光努力，另外還將安排東方極限「超人教練」陳彥偉指導學童親子疊杯競技，希望在屬於孩子的節慶裡，能讓遠百充滿歡笑。

全台首場Pinkfong Baby Shark見面會今在遠東百貨花蓮店舉行，吸引逾200多對親子同歡。（遠百花蓮店提供）

超人氣兒童巨星「鯊魚寶寶」及「碰碰狐」一現身後，立刻引發孩童騷動，一起跟著突破25億YouTube點閱率的兒童界神曲「Baby Shark」嗨翻全場。（遠百花蓮店提供）

清明連假首日，「鯊魚寶寶」及「碰碰狐」到花蓮與孩童共度兒童節，還邀請現場400多名大小朋友化身鯊魚家族，一起在廣場唱跳主題曲「Baby Shark」。（遠百花蓮店提供）

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