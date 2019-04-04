萬人童心拚保育！六福村瀕危動物同學會 妞妞、宥勝帶嗨

2019-04-04 19:29

〔記者黃美珠／關西報導〕今天是兒童節，莊福文教基金會邀請代言的藝人、也是旗下六福村主題遊樂園小白犀牛「花仙子」的乾爹宥勝化身石虎，在六福村舉辦「瀕危動物同學會」活動，跟基金會董事長莊秀石、六福旅遊集團董事長莊豐如及在兒童界號稱擁有72萬粉絲的人氣YouTuber、打扮成水獺模樣的NyoNyo TV小學生「妞妞」，一起號召萬人用遊行等方式，共同發表友善耕作不施藥、野生動物不毒殺、動物鱗角不買賣、居家寵物不棄養的「友善環境四不宣言」，為台灣瀕危動物發聲。

六福村說，全球每天有近200個物種正在滅絕，而且不到10分鐘就有一個物種徹底消失不見。其中，屬於台灣的瀕危動物就有50種，全台僅存不到500隻的石虎就是其一。另外，全台近乎滅絕的水獺，現在也只剩下金門碩果僅存不到100隻，野生台灣黑熊則剩下最多不過600隻。

莊福文教基金會特別舉辦「瀕危動物同學會」，吸引大約1萬5000名大小朋友到場響應。

藝人宥勝曾跟六福村復育有成的白犀牛「妮妮」拍戲，更是去年6月新生的小白犀牛「花仙子」的乾爹，是莊福文教基金會的代言人，今天他化身石虎，跟網紅「妞妞」所扮演的水獺一起當動物保育尖兵，交通部觀光局的人氣吉祥物「喔熊組長」也到場讚聲。

這場環保愛動物活動猶如一場動物狂歡大遊行，由莊秀石扮演「犀牛校長」領軍，接著「妞妞水獺」跟「石虎宥勝」一起出場，同歡的遊客也發揮創意，各自扮成各種動物，就連小朋友當場被畫花了臉也很開心。

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