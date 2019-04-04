科大校長Cos火影忍者 推銷角色扮演攝影賽

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北城市科技大學數位多媒體設計系結合年輕世代，舉辦Cosplay電玩角色扮演攝影比賽，要學子活用數位技能專長，為了推廣，連校長、系主任等也紛紛下海，打扮成知名動漫《火影忍者》、《犬夜叉》等角色，犧牲色相與眾人同樂。
城市科大表示，該賽事今年邁入第3屆，是鼓勵學子發揮想像力與創意，今年共有13所大學、高中職的學生參加，更特地邀請到日本的「角川國際動漫教育」總經理竹內太郎等參與。
其中，城市科大校長連信仲也玩心大起，加入「Cosplay」裝扮成《火影忍者》的「自來也」，凸顯出這名「妙木山蝦蟆仙人」威嚴，讓在場師生驚豔；多媒體系主任賴泓錩也打扮成動漫《犬夜叉》的主角，同獲驚呼連連。
賴泓錩表示，除了活動有趣外，也同時帶動數媒系的動漫角色設計、電影服裝道具製作、影視拍攝等技能實戰機會，讓課程不再是教室內冷冰冰的教科書內容而已，而是讓學生親臨現場實地操作專業設備，且完整執行活動企劃與行銷運作，藉此提升學生實戰就業能力。
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城市科大數媒系舉辦「第三屆城市數媒ACG 創意Cosplay電玩扮演暨攝影大賞」，學生齊聚發揮創意與想像力，日本知名動漫廠商「角川國際動漫教育」竹內太郎總經理（前排左二）也到場鼓勵，校方期盼厚植學生動漫軟實力。（台北城市科技大學提供）
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城市科大數媒系舉辦「第三屆城市數媒ACG 創意Cosplay電玩扮演暨攝影大賞」，董事長、校長及系主任也紛紛參與，跟學生打成一片。（台北城市科技大學提供）
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城市科大數媒系主任賴泓錩玩起角色扮演，打扮成動漫角色「犬夜叉」，與學生同樂。（台北城市科技大學提供）
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城市科大校長連信仲也犧牲色相，裝扮成動漫《火影忍者》裡的角色「自來也」，讓師生轟動。（台北城市科技大學提供）
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城市科大數位多媒體設計系舉辦Cosplay電玩角色扮演攝影比賽，不少作品創意吸睛，如參賽者扮演成《工作細胞》的「紅血球細胞」角色，模擬輸送氧氣過程。（台北城市科技大學提供）
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扮演動畫「Fate」中角色阿爾托利亞的復興商工學生楊馥綺，在作品中呈現角色的個性及非常固執的傲嬌感。（台北城市科技大學提供）
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