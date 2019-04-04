科大校長Cos火影忍者 推銷角色扮演攝影賽

2019-04-04 18:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北城市科技大學數位多媒體設計系結合年輕世代，舉辦Cosplay電玩角色扮演攝影比賽，要學子活用數位技能專長，為了推廣，連校長、系主任等也紛紛下海，打扮成知名動漫《火影忍者》、《犬夜叉》等角色，犧牲色相與眾人同樂。

城市科大表示，該賽事今年邁入第3屆，是鼓勵學子發揮想像力與創意，今年共有13所大學、高中職的學生參加，更特地邀請到日本的「角川國際動漫教育」總經理竹內太郎等參與。

其中，城市科大校長連信仲也玩心大起，加入「Cosplay」裝扮成《火影忍者》的「自來也」，凸顯出這名「妙木山蝦蟆仙人」威嚴，讓在場師生驚豔；多媒體系主任賴泓錩也打扮成動漫《犬夜叉》的主角，同獲驚呼連連。

賴泓錩表示，除了活動有趣外，也同時帶動數媒系的動漫角色設計、電影服裝道具製作、影視拍攝等技能實戰機會，讓課程不再是教室內冷冰冰的教科書內容而已，而是讓學生親臨現場實地操作專業設備，且完整執行活動企劃與行銷運作，藉此提升學生實戰就業能力。

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