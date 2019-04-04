法國神父給老憨兒一個家！陳建仁實現2年前諾言揭牌

2019-04-04 12:41

［記者王峻祺／花蓮報導］已歸化為台灣籍的法國神父劉一峰，奉獻台灣社會半世紀，為照顧弱勢族群，在花蓮玉里籌建安德怡峰園，副總統陳建仁2016年5月受邀參與動土，曾允諾幫忙募款並提及「一定要參加啟用典禮。」歷經2年後怡峰園終落成，陳建仁今信守承諾出席揭牌，受鄉親讚譽「一諾千金」。

「台灣最美的風景是人心！」陳建仁說，劉一峰神父如同聖經中的牧羊人，是一位好的領導者，用心照料身心障礙者，自養育、教育到協助職涯訓練，並從事資源回收，秉持「沒有一件東西是垃圾，沒有一個人是沒有用的」理念帶領著大家。

法國神父劉一峰25歲來台，1986年奉派花蓮玉里天主堂，並接下安德啟智中心收容喜憨兒，50多年來為弱勢奔走，78歲的他因擔心老憨兒無人照料，在富里鄉東里村的第二代安德啟智中心對面，找了一塊地籌設「怡峰園」。

由於怡峰園興建經費需要1億元，募款過程一波三折，2016年時仍短缺4000多萬元，但劉一峰樂觀看待，決定邊建邊募款，副總統陳建仁也在同年5月到花蓮主持動土典禮，允諾幫忙籌款，並引述聖經「左手做的事情不讓右手知道」，隱喻自己要為善不欲人知。

陳建仁當時還說「未來怡峰園興建完成時，一定要參加啟用典禮。」如今怡峰園正式完工，陳建仁今允諾出席落成典禮，並主持揭牌儀式，讓居民相當感動，讚譽他「一諾千金！」

劉一峰說，感謝國內外善心人士慷慨捐獻，讓怡峰園順利完工，照顧老憨兒的心願也終於達成，強調自己只是小小僕人，「耶穌給我們一個方向，告訴我們，從他的眼光來看，任何人都是非常有價值的，希望未來讓我們繼續把社會變得更溫暖、更有愛心，只要多願意付出一點具體關心、張開雙手，就能成為別人的天使。」

被玉里鎮民稱作「神父爸爸」的劉一峰，2015年曾獲得「吳尊賢愛心獎」、「總統文化獎」殊榮，2017年領到台灣身分證，正式歸化成為台灣籍；籌設許久的「怡峰園」今早揭牌，副總統陳建仁、立委蕭美琴、天主教花蓮教區主教黃兆明、花蓮縣政府副祕書長張逸華等人出席。

甫落成的安德怡峰園，共計4層樓，可收容50名身心障礙者，未來除是老化身心障礙者的照顧家園，也是社區家庭的支持，提供花蓮南區完整、安全及舒適的身心障礙服務，讓偏鄉身心障礙者均能在地老化、樂在生活，並減輕家庭照顧者負擔。

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