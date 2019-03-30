傳總統府刻意安排退位 陳建仁：這是個人的決定

2019-03-30 15:23

〔記者楊心慧／台北報導〕副總統陳建仁昨發出公開信，表示他向總統蔡英文報告，自己的階段性任務希望明年告一段落，蔡在走向下一任路程上，應要有更大空間，促成民進黨內最大的團結，民進黨必須全體團結形成最強組合。陳建仁今受訪表示，他的出發點就是希望民進黨團結，希望能讓蔡總統作出最好的選擇，他知道大家都很關心這件事，希望關心這件事的人都可以表達意見。

陳建仁昨在臉書發公開信，表示他當面向蔡總統報告，他的階段性任務希望明年告一段落，「這是我能為她，為台灣所做出的最好決定」，要延續民進黨的執政、確保台灣的主權、持續社會經濟的轉型工程，民進黨必須全體一心團結起來，給蔡總統力量，形成最強的組合。

陳建仁今下午出席衛福部在國立台灣科學教育館舉辦的「同心灌溉 守護兒權」兒童節慶祝活動，會前受訪被問到，臉書的公開信是想替蔡賴配鼓舞？陳建仁表示，他的出發點是希望民進黨團結，不要傷害到民進黨，讓蔡總統最能夠勝選、最能延續施政理念、最能帶領台灣往更好的方向，就是最好的選擇。

陳建仁指出，他不是民進黨員就很關心、焦慮這件事（指初選），相信民進黨員一定比他更焦慮擔心，希望關心這件事的所有人，都能夠表達自己的意見，在這件事上，大家應以國家為重點，怎樣對國家最好，個人考量應放其次。

至於有傳言陳建仁退位是總統府刻意安排，陳建仁說，他在公開信已講得很清楚，是為了讓蔡總統的施政理念能夠延續，帶給台灣更好的未來，才會做出這樣的決定，這是個人的決定，他也祝福國家能夠越來越好。

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