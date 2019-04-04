台南要蓋捷運 市府：絕不是一座錢坑

2019-04-04 12:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運興建計劃已列入中央前瞻計劃，可是引發外界質疑是不是「錢坑」？南市交通局表示，在營運狀況部份，桃園棕線投資報酬率與台南藍線相當，高雄黃線經費是台南藍線7倍、獲益只是3.02倍，岡山路竹（二階段）經費是台南藍線1.38倍，獲益只是0.85倍，台南捷運絕無過度投資，絕不是一座錢坑。

交通局並表示，與其他縣市比較，台南市不論在中央補助款或營運狀況都有優勢，在中央補助部分，台南捷運藍線第1期地方負擔比例約42.71％，較新北市安坑輕軌約76.14％、桃園市棕線約55.04％、台中市藍線約53.87％、高雄市黃線44.20％更低。

此外，台南第1期藍線營運預估每日初估營運量初期3萬人次，長期7.6萬人次；而台南軌道系統擬採高架型式單軌，工程造價約每公里17億元，相較地下型式捷運約每公里60億元，工程造價較少。

交通局也指出，一條捷運須歷經可行性研究、綜合規劃、基本設計、細部設計，到發包施工、完工營運至少都要10年，目前台南藍（含延伸線）、綠、紅這4條捷運路線都在評估研究階段尚未定案。

為了讓外界了解捷運，市府將於4月11日至22日，分別在東區區公所、歸仁里活動中心、仁德區公所、中西區南美里活動中心、北區光武里活動中心、南區區公所、安平區公所舉辦7場說明會，爭取民眾支持及議會通過規劃費墊付案。

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