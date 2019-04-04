珍貴一幕！鐵道達人今昔對比照 見證南迴鐵路27年

2019-04-04 08:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鐵道達人倪京台今於網路上張貼一張27年前南迴鐵路通車當年與今日的對比照，同人同地拍攝於台鐵大武站月台北側，照片中原本12歲的小學生如今已變成39歲的大學老師，見證南迴鐵路通車已27個年頭，網友紛紛留言感嘆「時光飛逝、好棒的影像紀錄」。

民眾近來於臉書及IG上瘋玩#10 Years Challenge（10年挑戰）活動，上傳10年前後的對比照，鐵道達人倪京台說，要拍這張照片其實已是多年來的願望，但因工作忙碌遲遲未能如願，這次下定決心一定要完成，帶著4歲半的女兒和高齡97歲的爺爺，從高雄鳳山站出發，踏上重返南迴鐵路之旅。

倪京台說，這兩張照片整整相差27年，民國81年2月，當時環島鐵路網的最後一段南迴鐵路剛完工，正在試營運階段，尚未正式通車，每日僅往返各一列次自強號列車；他印象深刻，當時列車特別在大武站停留10分鐘，讓旅客下車拍照；他在當年大武站的月台北端，留下了珍貴的照片，照片中可見當年鐵軌與大武二號隧道邊坡水泥都還是乳白色，非常新穎。

時隔27年後，倪京台決定要再到同地去拍攝一張「今昔對比」的照片，於是與女兒和爺爺相約一同前往；他坦言行前非常興奮，但也很緊張，「不知景物是否依舊」。

倪京台與家人從高雄鳳山車站出發，重返南迴鐵路大武站，發現原來照片中的燈桿已拆除不見，大武二號隧道周圍水泥都已變黑斑駁，但原本水泥邊坡如今已被植物覆蓋。

倪京台在27年後，同人同地再次拍下珍貴照片，他說內心非常感動，也感嘆時光飛逝，「期待下一個27年，還有機會能再重返現場」。

倪京台這張「今昔對比」的照片貼上網路後，網友紛紛感嘆「時光飛逝、好棒的影像紀錄」；倪京台今也秀出當年搭車時的舊火車票，見證南迴鐵路通車已27個年頭。

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