鬧大笑話？作家揪錯台灣歷史博物館 轟將仿古商品當古董

2019-03-18 07:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕收藏超過兩萬張火車票並著有《老火車票說故事》一書的作者倪京台今表示， 國立台灣歷史博物館竟把「文創商品」當「古董」，火車票「穿線孔」與「剪票缺口」分不清！

收藏超過兩萬張火車票的鐵道興趣愛好者倪京台今指出，隸屬文化部的國立台灣歷史博物館典藏網站，竟把一枚市價不到百元、文創業者出品的金屬製阿里山火車票造型鑰匙圈，歸類為民國66年的古文物；又誤把早期莒光號車票上的穿線孔當成剪票缺口；甚至還把火車票造型的競選文宣也歸類成車票。

他直指隸屬文化部的國立台灣歷史博物館典藏網站，對於火車票收藏的內容與說明，錯誤百出，鬧了大笑話，感嘆這種種錯誤，顯見國家級博物館不重視與不尊重台灣鐵道歷史與文物。

倪京台說，最近與朋友瀏覽國立台灣歷史博物館典藏網站，無意間發現館方關於鐵道車票相關藏品錯誤百出；其中最離譜的錯誤，是誤將鐵道文創業者仿古老阿里山車票造型製作的金屬鑰匙圈，誤以為是真正民國六零年代的阿里山古老車票真品，甚至還將文物名稱註記為「民國66年嘉義至獨立山鐵製車票」，文物的「準確日期」還標註為「1977/9/28」。一個幾十元就買得到的鑰匙圈，竟被館方變成了古董市場數千元起跳的老車票，保守估計價值就差了50倍。

倪京台解釋，台灣在民國六零年代物資缺乏，從未出現過金屬製車票；他拿出同年代的車票指出，當時的車票都是紙製的，而又以厚紙板的車票為主，這是國際間通用的格式，被稱作「愛德蒙森式鐵路車票」（Edmondson railway ticket），最早是由英國鐵路站長湯姆士‧愛德蒙森（Thomas Edmondson）於1840年代發明，在日本稱作「硬券」，中國大陸則稱「硬板票」，方便剪票並以軋日機軋上乘車日期。倪京台打趣說，國立台灣歷史博物館「鐵製車票」的說法實在很有創意，不知是誰的傑作？

此外，倪京台又指出網站上有一張民國86年汐止至松山的莒光號車票，其文物描述中「車票左下角已打洞，應為使用過之車票」的說法，完全錯誤。

倪京台解釋，當時車票左下方的小圓孔，名為「穿線孔」，顧名思義，它是讓「線」穿過使用的；在車票印製過程後期，票務中心為了方便計數，會用棉線將一百張車票串成一捆，並貼上封籤，再送往請領車票的車站。國立台灣歷史博物館誤把車票上的穿線孔當成剪票缺口，實在令人很無言。

另外，倪京台也補充說，同在「車票」這一個文物類別中，還有火車票造型的競選文宣，明明上面印的是「臺灣鐵路橘」，卻也被列為「車票」，不知是否分類錯誤？

倪京台感慨表示，隸屬文化部的國立台灣歷史博物館竟會發生這些離譜錯誤，顯見館方對於台灣鐵道歷史文物的知識相當缺乏，他可以當志工無償擔任館方鐵道車票類藏品的顧問，也願意把一些珍藏的火車票捐給館方，只希望國家級的博物館能更重視且更尊重台灣鐵道的歷史與文物。

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