又來了！金門田浦發現海漂豬屍 非洲豬瘟病毒呈陰性

2019-04-03 20:30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門又發現海漂死豬，且地點同樣是面對中國的金沙鎮田浦海岸，金門防疫所今天表示，檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，檢出非洲豬瘟病毒核酸陰性，對金沙鎮2家養豬場、金湖鎮7家養豬場監控結果，所有豬隻均未發現異常現象。

金門去年底在田浦海邊發現的海漂死豬，被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，牽動金門防疫大作戰，讓地區聞豬色變，未料，2日又在田浦海邊發現漂流死豬，雖然兩地點相距甚遠，防疫單位不敢掉以輕心。

金門防疫所表示，2日上午接獲海洋委員會海巡署金馬澎分署第9岸巡隊通報，指金沙鎮田浦岸際發現1隻約10公斤重的漂流豬屍，防疫所立刻派員至現場執行檢體採樣及消毒作業，將漂流豬就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸檢測呈陰性反應。

縣府建設處副處長文水成說，雖然檢測結果為陰性，仍依標準程序進行防疫作為，包括檢視海漂豬屍地點周邊半徑3公里內金沙鎮1家養豬場、5公里內金沙鎮及金湖鎮內8家養豬場，該2鄉鎮內養豬場豬隻皆無異常死亡現象，全縣豬隻產銷正常運作，並持續由各公所獸醫師密切注意轄區內豬場動態。

文水成說，金門地理接近中國出海口，易受洋流及季風影響，偶有死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸，民眾若發現岸際死亡豬隻，請電話通報金門縣動植物防疫所，電話：（082）336625，336626，共同為金門海岸線把關。

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