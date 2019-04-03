好空虛！小籠包「肉餡」僅拇指大 網友傻眼：這魚丸吧

2019-04-03 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕好空虛！一名網友今上網抱怨彰化鹿港一家小籠包，裡面的肉餡少得可憐，簡直只有一個拇指的大小，許多網友看到照片後也都傻眼，直呼「這是魚丸吧？看了都沒胃口」。

網友今在臉書社團「爆料公社」上PO出小籠包的照片，並寫道「可以不要這樣欺騙我嗎！空虛的小籠包」，引來網友熱議。從照片中可見，該小籠包是屬於傳統厚皮的小籠包，外表雖然看起來很大顆，但裡頭的肉餡卻少得可憐，僅一個拇指大而已，和一般「皮薄餡多」的小籠包相去甚遠。

許多網友看了後都覺得太扯，紛紛留言「抱歉我笑到不行」、「買皮送肉餡」、「真的是『小』籠包...」、「裡面70%是鹿港的空氣」、「物價上漲...笑著笑著就哭了」、「天啊蒸餃裡面的肉都還比這個多了」、「這家我前陣子才上當而已」，而至於有網友表示「小籠包一包賣你50、60有什麼好抱怨的」，原PO則表示這一袋20顆裝的小籠包，還是他花75元購得的。

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