顏清標代言水餃有奇怪「餡料」？ 女兒：絕對不會有

2019-03-26 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標花了1年時間研發的「冷凍水餃」，日前在賣場上架，消息一出引發熱議，有網友就「開箱」分享試吃心得，但僅給出2顆星的評價，其他網友則虧他「這麼想變內餡？」對此，顏清標女兒、台中市議會副議長顏莉敏笑稱，老爸代言的水餃「絕對不會有網路KUSO的食材入餡」。

顏莉敏25日在臉書「我是顏莉敏 - 鄉親的大聲公」表示，「最近網路上很夯的標太郎水餃是爸爸為了推廣在地食材相挺優質廠商所代言的商品，爸爸除了無酬代言之外，還親自參與研發和調味，在眾多親友不斷的試吃改進、試吃改進...後，歷時一年多的研發，加上親友團掛保證才正式上市」。

顏莉敏說，標太郎水餃有泰式打拋豬、高麗菜兩種口味，而泰式打拋豬加入九層塔、香茅等香料，拿辣椒及醬油等拌炒；高麗菜水餃則用彰化、雲林有生產履歷的高麗菜，因此她笑稱「所以絕對不會有網路KUSO的食材入餡」。她強調，兩種口味都用心，所以兩種都好吃。

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