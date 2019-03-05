萬人空巷互丟500噸橘子！義大利「橘子戰爭」今落幕

2019-03-05 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕義大利北部小鎮伊夫雷亞（Ivrea）每年春天來臨之際，都會舉行「橘子戰爭」（Battle of the Oranges），今年共有上萬人在小鎮內互丟橘子，消耗了大約500噸重的橘子，活動相當盛大。

綜合外電報導，義大利北部小鎮伊夫雷亞據傳從1808年起就有「橘子戰爭」的傳統，至今已經超過200年，今年的「橘子戰爭」從上週六（2日）揭幕，將在今（5）日結束，大約1萬名參與活動的人們，分成9個隊伍，在街上互丟總共超過500噸重的橘子。

儘管「橘子戰爭」以分隊競爭的方式進行，但是參與活動的民眾表示，他們其實都不在意輸贏，遇到同隊的人也會毫不猶豫地丟橘子，主要是享受丟橘子的樂趣。假如只想旁觀、不想參戰，民眾也可以戴上紅帽子，作為觀眾在場邊觀看。

而伊夫雷亞「橘子戰爭」的起源，據傳是為了紀念12世紀義大利1名農村姑娘勇敢地率眾對抗暴君，一開始民眾也不見得是丟橘子，曾經丟過豆類、蘋果等等，最近幾年才固定使用橘子慶祝祭典，在節慶中也會有象徵著反叛與春天的篝火、樂隊演出。

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