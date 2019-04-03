高雄自強陸橋4/4拆除 鳳山、苓雅、三民區注意替代道路

2019-04-03 20:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄鐵路地下化陸橋拆除工程將於清明假期4月4日上午起，進行自強陸橋拆除作業，由於鳳山地區為高雄人口最稠密行政區之一，且自強陸橋亦為連接鳳山、苓雅、三民的主要交通要道，高雄市交通大隊建議市民可趁連假期間熟悉替代道路行車動線，上班日提早出門上路，以免因塞車造成不便。

交大大隊長陳文耀表示，自強陸橋拆除期間，施工單位規劃青年路、正義路為替代道路，但連接替代道路的建國路、九如路、光復路、中山西路也都會是車多路段，其中建國/正義、九如/正義、九如/澄清、建國/青年等4處路口，為警方預估的尖峰時段交通瓶頸點，除了將規劃員警、義交加強疏導外，也已協調交通局先行調整號誌時制因應，希望市民朋友到時能夠發揮耐心，遵從路口員警、義交指揮行進。

此外，交通大隊與交通局將於封橋拆除日開始持續觀察拆除期間車流狀況，進行增減號誌秒數、調整車道佈設、實施禁止轉向等措施，並利用警察廣播電台及CMS電子看板即時發布資訊，市民朋友上路前也請多加注意相關管制資訊，以免浪費寶貴時間。

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