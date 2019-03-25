鳳山自強陸橋要拆了 替代道路公布

鳳山自強陸橋將於4月4日拆除 ，高雄市工務局公布替代道路。（工務局提供）

2019-03-25 17:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄鐵路地下化後，有42年歷史、連結鳳山與三民區的鳳山自強陸橋，將於4月4日拆除，高雄市工務局今天公布替代道路如何走。

鳳山自強陸橋於民國66年完工啟用，迄今已42年，是連結高雄市三民區、鳥松區、鳳山區、苓雅區南北往來的重要幹道。

自強陸橋將於4月4日拆除，將利用4天連假拆除陸橋，但整體復原為平面道路工程約需1個月。

養工處表示，自強陸橋附近車流量大，施工期間請遵守臨時指示標誌通行，施工期間車輛請改走正義路與青年路，北往南車輛可於九如一路及鳳山區建國三路提前改道，南往北車輛可於光復路或中山西路提前改道。

為方便機車騎士，於自強陸橋東側文建街增闢一處機車便道；另外陸橋東、西兩側平面側車道，拆除期間進行管制，僅開放鄰近居民通行。

原行駛自強陸橋公車路線，也配合取消鳳山行政中心（澄清路） 停靠站、文濱街停靠站，請人車避開易壅塞路段。

養工處提供洽詢電話07-3373315，請市民朋友多加利用。

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