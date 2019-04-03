澎湖舊電廠最後巡禮 即將拆除開闢停車場

2019-04-03 21:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾經提供澎湖全島民生用電的澎湖舊電廠，即將開路貫穿馬公市新村路與海埔路，並開闢停車場。隆貴公園自救會與澎湖青年陣線等，今日發起最後巡禮活動，台電派出退休資深廠長呂麟祥、運轉經理陳坤山擔任解說。

位在馬公市精華地帶的澎湖舊電廠，創建於1913年日治時期，負責澎湖全島供電，曾歷經二戰期間美軍轟炸，直至2001年尖山新電廠正常運作才功成身退，原本欲申請歷史文化建築，但因澎湖縣政府爭取移撥，將馬公市新村路與海埔路貫穿，開闢80格的停車場，因此隆貴公園自救會等單位發起最後巡禮活動。

尖山發電廠相當重視此次最後巡禮活動，廠長歐致誠邀請服務舊電廠43年的退休資深廠長呂麟祥，對於舊電廠歷史如數家珍，並派出運轉經理陳坤山協助，不少澎湖地方文史工作者、議員陳慧玲、馬公市代表蘇育德及關心民眾等，都自動自發前往參加，趕在拆除前夕留下最後的影像紀錄。

雖然舊電廠已人去樓空，但仍留下昔日的工作標語，呂麟祥自豪的表示，舊電廠的建築是耐震耐火，所以仍保有完整外觀，而原本是馬公地標的大煙囪，早已拆除完畢，隨後舊電廠主體建築也將步其後塵，讓不少人都相當感嘆！而陳坤山表示，澎湖目前電力供應有3種來源，包括柴油、風力及太陽能發電，在2026年前澎湖都不會有缺電危機，澎湖舊電廠是功成身退。

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