副市長眼前河水變色 新北環局抓到兇手了

2019-04-03 19:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕抓到了！新北市環境保護局接獲中和區中原溝遭污染成紫色河川通報，懷疑是違法業者趁著陰雨天偷排廢水，因該區域即屬印刷上下游產業集中區，研判附近有多個污染來源同時排放不同顏色廢水污染河川，稽查員兵分多路進行追查，分別於立德街等地查獲兩處污染來源，確定為印刷相關產業進行清洗作業時，將清洗廢液直接排出所造成的污染，環保局依違反水污染防治法規定予以告發，並採水送驗，最重將處以3百萬元。

今天上午新北市副市長陳純敬赴中和中原溝旁參加立德街與板南路連通木棧道的啟用典禮，未料中原溝當下河水變成紫色，讓在場來賓都很尷尬，環保局據報，隨即派員到場稽查。

環保稽查科長許銘志表示，立德街附近的排水路已全面加蓋，所有渠道無法直接目視可見，地下渠道又錯綜複雜，而週邊中和區有數量極為龐大的印刷上下游產業，再加上稽查過程，水色又有變化，雖然現場調動管線探測、管中攝影等科學工具，但對於追查實際污染源仍有極大的挑戰跟困難。

經稽查員地毯式全面搜索清查下，將人孔蓋逐一翻找，逐漸縮小區域，於中午查獲立德街共有兩家印刷工廠，同時將清洗板模機具產生的藍色廢水未經處理即排放中原溝，違反水污染防治法第30條第1項第2款規定，最重可裁處3百萬元罰鍰。

目前稽查員仍持續於該區域進行追查，不放過任何一家可能的惡劣廠商，若再查獲違規污染工廠，仍將依環保法令從嚴從重處分。

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