婆婆嗆「沒工作沒立場說話」 她嘆：全職媽媽的悲哀？

2019-04-03 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕「沒有工作、沒有收入代表沒有扶養小孩？」一名身為全職媽媽的女網友和婆婆起爭執，婆婆竟嗆，沒有工作賺錢沒立場說話，讓女網友氣炸了。

「這就是全職媽媽的悲哀？」這名女網友到臉書社團「爆怨公社」貼出LINE截圖，原PO因為擔任全職媽媽，全心全力照顧小孩，沒有出去賺錢，沒想到婆婆竟以此怒嗆PO，從截圖中可以看到，原PO和婆婆起爭執，生氣地說，「我女兒跟我姓，跟妳家沒關係」，婆婆反擊，「一個沒有工作能扶養小孩的人，有什麼立場講這些」，甚至揚言因為房租、車貸原PO一毛錢都沒有出，「不然你不要住、不要坐、不要用」。

原PO看見婆婆的這番言論氣炸了，「房租、車貸老公繳的所以我不能住？不能坐？不能用？」決定對抗婆婆到底，「那Ok～我就不回家、不坐我老公的車」。

網友看完力挺原PO，「要不是為了顧小孩，誰會願意放棄工作，然後讓自己過得這麼拮据、這麼卑微！好意思覺得錢都是男方出的」、「所以她兒子妳老公在幹嘛？他媽都講這種話了還不打算搬出去？好像住她家是她給的恩典一樣，回娘家」、「太扯，難道在家顧小孩沒工作就該被看不起嗎？」「這婆婆很嗆喔！自己就是小孩出生就上班嗎？」、「好像自己的鵝（兒）子很厲害似的，有這種婆婆真的會爆血管」、「所以我都告誡女兒們，一定要工作經濟獨立，能有老公靠是福氣，萬一遇人不淑，也能做自己」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/