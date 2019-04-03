掃墓返鄉享優惠 國道客運86條路線平均85折起開跑

2019-04-03 17:22

〔記者李容萍／桃園報導〕清明連續假期即將到來，公路總局自3日0時起至7日晚上12時止推出各項搭乘客運的優惠措施，只要搭乘交通部核定86條國道客運路線，即可享有全票平均85折優惠票價，讓民眾省錢又省力地搭乘公共運具返鄉；同時，連假期間搭乘所有國道客運、台鐵與高鐵之後，10小時內轉乘全台各地客運，享有一段票或基本里程免費的待遇，有需要的民眾可多加利用。

桃園、中壢監理站為了維護乘客搭乘大眾運輸的安全，將於連假期間會同警方進行攔查勤務，對於駕駛人酒駕、超時駕駛、違規營業等各項違規項目加強稽查，並派員至各客運公司場站稽查疏運成效，協調轄區內各公路客運業者全力參與疏運工作，充分準備大眾運輸運能並加強客運場站安全。

兩監理站呼籲民眾，返鄉或出遊善加利用各項交通實用資訊網站，相關疏運措施、即時路況可至交通部公路總局網站、省道即時交通資訊網及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

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