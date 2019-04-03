恆春洋蔥採收持續機械化 讓國軍助收漸退居第二線

2019-04-03 17:17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島洋蔥產業因農業缺工、採收人力缺乏，軍方每年投入助收，總成為有心人士話題，恆春鎮農會近年在農糧署和高雄農改場協助下全力拚機械化，繼引進根切、搬運等農機後，農會最近測試「洋蔥莖葉切斷機」，讓軍方兵力慢慢退居第二線協助。

人力高度密集的洋蔥採收，目前一公頃蔥田約需30人次採收，面臨人口老化外流的農業缺工狀況，海軍陸戰隊在採收旺季期間，每天派出200名兵力助收，幫農民度過人力短缺困境，但近年卻屢遭抹黑「吃軍方豆腐」、「全給軍方收」，恆春鎮農會繼去年田間測試集中機及採收機，今年持續測試平時需耗費大量人力「莖葉切斷」機械化，盼能一條龍機械化採收。

「一部機械至少能抵上10個人力！」恆春鎮農會總幹事林順和說，洋蔥在田間曬乾後，手工剪斷根莖集中上車，總是需要耗費大量人力作業，與日本北海道合作要價約300萬的「洋蔥莖葉切斷機」，自動化將本需剪刀一顆顆剪斷的洋蔥莖葉，透過機械完成並集中，搭配田間集中機及採收機，每天都能省上超過10個人力。

林順和表示，這套機械化一條龍採收，最大的困難是部分小面積農戶，使用機械沒有經濟效益，未來透過農會租用機械服務，大宗種植戶幾乎都能全面機械化，小面積農戶在整合種植前，仍由軍方少數兵力協助，慢慢將軍方助收退居二線，讓兵力用在急處，逐年度過人力短缺困境。

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