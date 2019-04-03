300小時汗水培訓，樂舞青春挑戰東西方弦樂經典

2019-04-03 15:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄春藝自2015年起，發掘熱愛音樂和舞蹈的在地青年學子，透過專業的培訓用「樂」與「舞」打造一場專屬於高雄具獨特文化魅力的特色節目；今年60位熱愛舞蹈與音樂的青年學子，歷經超過半年300小時的訓練，從希臘神話的世界到台灣的春夏秋冬，首度挑戰東西方經典。

「飛向世界的台灣囝仔」首度挑戰東西方兩首截然不同的經典，將柴可夫斯基《弦樂小夜曲》與融合12首台灣民謠的《台灣四季》，兩組編舞家帶領青年表演者將跨越文化的界限，將於27、28日大東文化藝術中心登場演出。

擔任樂舞青春五年的指揮涂惠民表示，每年樂舞青春音樂都會有不同的主題，今年首次嘗試全弦樂的編製，弦樂團擁有很特別的質感，她的密度與美，猶如繪畫中的水墨畫般優雅。

此次挑選的兩首曲子呈現極大的對比，浪漫樂派的柴可夫斯基，與日本編曲家早川正昭運用巴洛克風格《四季》和弦融合12首台灣膾炙人口的民謠的《台灣四季》，時間不一樣，時代的風格也截然不同的兩首曲子在使用樂團編製差異極大，也讓樂舞青春這個教育計畫難度倍增

今年演出春藝推出樂舞青春後首次挑戰兩個全新的舞碼創作，一是延續過往西方經典－柴可夫斯基《弦樂小夜曲》邀請義大利知名編舞家FRANCESCO D’ASTICI編創以希臘神話作為創作源泉的《亞特蘭提斯》，另一是首次挑戰台灣本土民謠邀請高雄在地優秀編舞家王國權、張雅婷共創《台灣四季》打造台灣四季風情畫，帶來難得的「樂」、「舞」盛宴。

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