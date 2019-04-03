又是彰化客運！上回亂超車這回逼車 網轟：「不意外！」

2019-04-03 14:09

〔記者湯世名／彰化報導〕又是彰化客運！彰化客運班車繼上月被民眾拍到在省道上任意變換車道，險些釀成事故後，昨天又有1輛彰客班車在省道上逼車，嚇壞轎車駕駛與機車騎士，差點釀成車禍，影片PO出網民砲轟：「彰客，不意外！」彰客經理陳錫寬強調，上回任意變換車道的司機已被免職，至於另1名疑逼車的司機，公司將在查明原因後決定如何處置。

彰化地區臉書社團《彰化踢爆網》今天PO出一段影片顯示，昨天接近晚間6點左右，1輛從彰化縣芬園鄉省道台14線彰南路往彰化市方向行駛的彰化客運，在即將駛近彰南路、彰興路口時，疑因要往左切往彰化市方向，竟然從外側車道打方向燈後就直接切入內側車道，原本行駛在內側1輛轎車被逼到只好往中央分隔島靠近，兩輛車差點發生擦撞。

不料在彰化客運班車順利左切往彰化市區行駛數分鐘後，該輛班車竟又突然直接往外切，停在外側車道載客，當時正好騎在外側車道的1名機車騎士嚇壞趕緊停車，險象環生。

影片PO上網引發網民砲轟稱，上回彰化客運在大村往花壇的省道台一線上任意變換車道，險些釀成事故，這次竟然又是彰客班車疑似逼車並任意停車，彰客實在有必要確實加強司機員素質教育。另有經常搭乘彰客的網民砲轟，彰客不是任意變換車道，就是緊急煞車，這次又出包，「不意外！」

彰化縣警局交通隊二組組長蕭汝上指出，根據影片內容，該輛彰客疑惡意逼車行為，依道路交通管理處罰條例第45條第1項第5款可處600元以上1800元以下罰鍰，至於任意變換車道載客，在多車道不依規定駕車，可依道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款處罰駕駛600元以上1800元以下罰鍰。

對於彰客接連出包，彰化客運經理陳錫寬表示，上回任意變換車道的司機已經予以免職，至於昨天疑似逼車行為的司機，該公司將先查明原因後再決定如何處置；該公司會持續加強司機員教育訓練。

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