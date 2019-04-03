虎媽帶小4女報2年前巴掌債 教育局通令學校加強校安

2019-04-03 13:04

［記者劉婉君／台南報導］台南市傳出有家長因小四的女兒在2年前遭女同學打巴掌，日前帶人闖入校園，要女兒回甩對方一巴掌，台南市教育局除譴責非法入侵校園施暴，並要求校方釐清事件始末，儘速完成調查及後續輔導工作，避免以訛傳訛傷害學生與老師，也通令各校加強校園安全防護。

教育局指出，學校訂有門禁管理辦法，上課期間外人均不得進入教學區，該生家長已違反規定，其友人更當眾架開導師，致導師無法自主行動守護學生，涉嫌妨礙人身自由，學校及老師已於4月2日晚上到警局備案。

教育局表示，雖可理解家長對孩子被欺負的不捨與氣憤，但入校動私刑是一種負面示範，並不可取。學生問題應以教育手段解決，在小孩不成熟階段所產生的衝突，宜由老師和家長一起合作教導學生學會正向化解衝突的方法。

而對於家長將影片上傳網路，教育局也表示遺憾，呼籲家長對於學生校園內生活事件如有任何疑義，應循正常管道向校方反映，若校方不作為，也可向教育局陳述，切勿逕自處理，做出非理性的行為，以避免觸法，甚至影響學生的正常發展。

教育局表示，初步了解，2年前的學生偶發衝突事件，雙方已道歉處理，至於是否有如家長所言學生遭長期霸凌，已請學校依校園霸凌防治準則啟動調查，也請學輔中心的輔導專業人員對學生進行輔導。

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