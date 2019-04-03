確定了！新南向航線、花東國際線 降落費減免再延1年

2019-04-03 12:22

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣搶攻新南向航空市場，去年祭出降落費優惠措施，全年載客數大幅成長40％，總計超過1262.6萬人次，航班也增加2336架次，顯見成效。交通部公告，今年延續優惠措施，飛航新南向航線的航班減收2成降落費，吸引更多業者飛台。

另外，配合政府振興花東地區觀光政策，民航局今年也持續提供降落費減免優惠，鼓勵航空公司增加花蓮、台東航線或航班，年底前國際航線均免收降落費。

民航局表示，為鼓勵航空公司開闢與飛航新南向國家航線，去年起陸續實施降落費優惠措施，經檢視成效，確實有助於提高業者誘因，相關優惠確定再延長1年，已經由交通部公告，並追溯至今年1月1日起實施。

根據現行降落費標準，A330高雄、台中約4.8萬元、台南約2.5萬元；A321台中、高雄約1萬1500元、台南約6500元；B738台中、高雄約1萬元、台南約5800元。

根據民航局統計，去年新南向航線的航班較前年增加2336架次、成長34％，共26家業者經營，平均每週有608班；旅客數更增加37萬5312人次、達1262.6萬人次，成長4成，前5名為越南、泰國、菲律賓、澳洲、新加坡；花東去年也有業者飛吳哥窟、金邊航線包機。

去年新增的新南向定期航線有紐西蘭航空台北─奧克蘭、越捷航空台中─河內、泰亞航與長榮航空台北─清邁、亞航高雄─馬尼拉、高雄─吉隆坡、桃園─克拉克；今年則有遠東、亞航、台灣虎航開航長灘島。

去年新南向包機則有皇家汶萊、小行星、天空吳哥、柬埔寨、景成柬埔寨、天際蘇美、馬印、馬來西亞、越南、捷星太平洋、緬甸航空等，以柬埔寨、馬來西亞、越南最多；今年新增山東航空飛航花蓮─濟南。

確定延續優惠後，花蓮今年可望再增加遠東、華信、釜山等航空公司，飛航新潟、石垣、釜山航線包機。

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