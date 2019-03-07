大專東南亞產學專班亂象多／ 學工比移工好？ 教團籲官方介入

2019-03-07

〔記者吳柏軒、翁聿煌／綜合報導〕新南向是招學生還是招移工？去年起至今陸續爆發部分大專院校東南亞招生亂象，昨又傳出東南科大於去年發給廠商推廣產學合作班的計畫書，竟然直接向廠商宣傳聘僱境外學生實習工的成本低，每月僅付廿二Ｋ，比傳統移工還省三千六百多元等；校方昨澄清，該計畫書是舊案已撤除，現行版本皆符合法規；教團憂恐學校招生心態不正確、戕害台灣名譽，籲官方立即全面介入。

政府推動新南向政策，大專院校跟進招生，但去年起陸續爆出有學生控訴，如康寧大學斯里蘭卡生控淪屠宰工；醒吾科大印尼生淚哭成工廠黑工；日前也有育達科大菲律賓碩士生向立委投訴淪為超時奴工等，接連重創新南向招生形象。

昨日再有東南科技大學一份「新南向政策─產學國際專班」產業實習推動計畫書，被放上網路流傳，計畫書竟將學生實習當作勞動學工，拿來跟傳統產業外勞比較，例如「學工聘僱成本比移工少，每月可省三六二八元」，「免健保、不採一例一休，免提繳勞退金六％」，更稱學工可擔任辛苦、危險及輪班的工作等。

高教工會組織部主任林柏儀質問：「誰在壓榨學生工？」遺憾外籍生遭勞動剝削，用讀書名義來台，卻被紛紛送到屠宰場、工廠，收入廿二Ｋ，還被苛扣仲介及代辦費等，呼籲教育部給境外學生更多勞動保障。

東南科大副校長董益吾昨承認，原計畫內容確實不妥，也與教育部規定不符，已撤除舊案，目前均符合政府規範，且已引入兩期越南生、達三班共百餘人，實習工作及薪資待遇皆合法，不得上大夜班等。

教育部自一○六學年起推新南向國際產學專班，至今年已累計核定三二五班共一萬一七一○個名額。

東南科大惹議 教部全國徹查

技職司長楊玉惠表示，新南向是美意，讓外籍生來台學一技之長，但絕對杜絕企業用實習生來替代勞動人力，東南科大舊案內容完全不正確，全國大專一個月內要徹底清查境外生工讀狀況，也會讓勞動部去企業勞檢，若有學校違規情節重大，除扣獎補助款及招生名額外，再列入專案輔導學校，還將公布校名，絕不寬貸。

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