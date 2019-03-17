深耕新南向 航班落地費續打8折

2019-03-17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為持續深耕新南向市場，民航局去年首度實施落地費八折措施，今年將續推動，航空公司只要從桃園機場外的各個機場飛航新南向十八個國家的航線，航班落地費打八折，提高雙向經貿合作及觀光往來。

5月底可直飛莫斯科 每週一班

今年上半年台灣天空很熱鬧，民航局已核發給俄羅斯皇家航空航線證書，規劃五月二十五日開航台北─莫斯科，每週一班。航點方面，包含華信航空四月一日開航台中─馬尼拉、台灣虎航四月二日起飛台北─長灘島、越捷航空四月三日起飛台北─金蘭、山東航空五月四日起飛花蓮─濟南等。

新南向十八國為新加坡、越南、菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼、柬埔寨、緬甸、汶萊、寮國等東協十國，及印度、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦、尼泊爾、不丹等南亞六國，還有澳大利亞、紐西蘭。

現行空中巴士A330落地費於高雄、台中收費約為四萬八千元，台南約為兩萬五千元；A321台中、高雄約一萬一千五百元，台南約六千五百元；波音738台中、高雄約收一萬元，台南約五千八百元。

民航局航站管理小組組長朱冠文表示，去年首度實施落地費八折措施後，航班較前年增加二千三百三十六架次，旅客量較前年增加三十七萬五千三百一十二人次。

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