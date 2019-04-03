韓國也吹台灣風？ 弘大路上竟然人手一支「這個」！

韓國最新的流行，你跟上了嗎？（圖片由 愛莉莎莎 Alisasa 授權提供使用）

2019-04-03 12:58

〔影音新聞／綜合報導〕流行隨時都在變，掌握流行也是現代人生活的一環。Youtuber愛莉莎莎就到韓國觀察了春季的最新流行，整理出了八個現在最流行的東西。

1.偶像風金屬鍊

在弘大可以經常看到有人戴著這種鍊子，原本很平凡的衣服或褲子立刻時尚感倍增。

2.金屬髮夾

之前韓國曾流行過彩色髮夾，但現在卻一口氣轉為流行單色的金屬髮夾，有些也會鑲上珍珠增加華麗感。

3.台灣風飲料

在台灣隨時可以買到的黑糖飲料，在韓國卻排起了人龍，甚至還需要進行人潮控管。

4.糖葫蘆

台灣夜市常見的小吃糖葫蘆，也在韓國流行起來，在弘大可以看到幾乎人手一支。

5.老爹鞋

現在韓國最紅的鞋的可說是老爹鞋，不只各大品牌都出了一雙這種鞋，在街上也能看到大家都穿著這雙鞋。

6.綁帶西裝外套

普通的西裝外套已經不夠看，還要加上綁帶才算厲害，其中最流行的顏色是米白色。

7.碎花洋裝

碎花洋裝每到春夏就會開始大量出現，雖然到處都是但事實上也不容易穿的好看。

8.防水布運動外套

如果是喜歡運動的人，就可以注意到出了很多防水布料材質的運動外套，穿起來也相當時尚。

對今年春天韓國流行是不是更了解一點了呢？還沒的話趕快去買支糖葫蘆尬廣跟上吧！

相關影片

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/