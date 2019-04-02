信徒高歌祝壽太開心！三山國王笑杯笑不停 最後立筊黏桌裙

2019-04-02 21:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕佳冬石光見庄的信仰中心廣惠宮上週六（3月30日）盛大慶祝主神三山國王的聖誕千秋日，信徒捐出蛋糕，邀請民眾到廟內高唱生日快樂歌祝壽，前天活動最後的「謝壇」擲筊，一連擲了5分鐘的「笑筊」，最後竟擲出「立筊」，而且還黏在桌裙上「撐過夜」，信徒見狀直說：「三山國王龍心大悅！」

三山國王廟方說，當時要舉辦「謝壇」儀式，已進行到最後，廟方執事人員擲筊向三山國王徵求同意後，就要收拾整個活動的器具、供桌等等，讓活動順利落幕，不過，當天首位執事人員不斷擲筊，卻只見三山國王一直「笑杯」，法師雖也感覺奇怪，但仍是以「王爺笑咪咪」來安撫大家，最後更請來主委吳清山加入跪拜，沒想到負責擲筊的戊戌年爐主葉明達竟擲出「立筊」。

葉明達一擲出筊杯，法師就立刻驚呼「站杯啦！」後面的執事人員立刻圍上觀看，但第一時間摸不著頭緒，連負責現場全程錄影的信徒張孟偉也找不到筊杯，因為筊杯顏色和桌裙龍頭旁的紅底色太相近，直到定睛一看，這才發現筊杯竟黏在桌裙上，罕見場景讓人嘖嘖稱奇，不敢輕舉妄動，謹慎地以金紙將「立筊」所在包圍成圈，大家圍在一旁不斷拍照，紀錄這「神奇」的一刻。

廟方說，後來立刻拿來另一副筊杯，由法師帶領眾人念祈禱詞，由吳清山再度擲筊，終於獲得聖杯，眾人這時反而陷入要不要「移動」立筊的天人交戰，最後決定先移走其他的器具、供桌等。而「立筊」筊杯仍紋風不動吸在桌裙，眾人原想慢慢移動主桌，但一動也就驚動筊杯落地，但也「撐過夜」，直到昨天凌晨才正式「落」幕。

廟方說，後來法師回想整個過程，認為就是王爺過生日感受到信眾的祝福開懷大笑，因而「笑杯」不斷，非常開心，直到立筊才停止，並同意眾人收起擺在廟外的供桌等，象徵今年的祝壽活動圓滿結束。

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