逆境展長才 澎湖囝仔獲選家扶全國自強兒童

2019-04-02 21:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雖然家中經濟陷入困境，但卻不向命運低頭！來自澎湖就讀國中3年級的黃志文同學，不僅在校成績優秀，當選全校模範生之外，更肩負照顧病父及弟弟的責任，減輕母親的負擔，獲選為家扶全國自強兒童殊榮。

志文的父親罹患肝癌，無法就業工作，還需定期服藥及赴台回診控制病情。家中經濟重擔全落到從事臨時工的母親身上，其工作受季節性影響並不穩定，且因離島偏鄉工作機會有限，更加深就業的限制，影響家庭經濟維持。目前則是透過擴大就業工作來貼補家計，但僅有的工作收入難以支應一家四口的生計，生活相當困窘。

由於經濟壓力迫使志文早熟，才就讀國中3年級，總是貼心任勞的協助許多家事。平常在家，總是會關注父親的健康狀況，除了照顧其飲食及作息外，也會幫忙叮嚀服用藥物。面對辛勞工作的母親，志文主動分擔家務，也會主動關心母親的身體狀況與心情，以及分享完成的家務與學校功課，讓母親能夠安心，並指導小他2歲弟弟的課業。

另外志文學業成績名列前茅，多次獲得校內、家扶中心的獎助學金，同時多元發展學習繪畫、作文、書法、直笛及字音字形等練習，並參與校內外多項學習及技藝競賽，不僅屢獲獎盃和獎狀，也將獲得的獎助學金給父母作為家用，其體貼及優異的表現，讓父母親深感欣慰，而在師長的提名下，志文獲得全校模範兒童殊榮。

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