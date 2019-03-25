不捨母獨撐家計 她5歲就幫忙

2019-03-25

15歲貼心林冠妤 獲選自強兒童

〔記者蕭玗欣／台北報導〕「我吃家裡、花家裡、用家裡，所以我本來就應該要幫忙賣椰子。」十五歲的林冠妤在媽媽的椰子攤長大，五歲時就到店裡幫媽媽擺攤，覺得天經地義。她小學三年級趕赴攤子時被野狗咬傷，邊哭邊爬了數十公尺到椰子攤旁才被發現，還未康復又回到小攤幫忙。

下課就趕到椰子攤 讓媽媽喘口氣

林冠妤獲選今年家扶基金會「自強兒童」。她的父親來自泰國，因積欠債務、酒駕罰款等問題，在林冠妤兩歲時就不知去向，林冠妤跟兩個哥哥，都是靠媽媽擺攤賣椰子水維持生計。她五歲就到椰子攤幫忙，下課第一件事情就是趕到椰子攤跟媽媽換班，讓媽媽可上廁所、喘口氣。

林冠妤小學三年級時，有一天下課後騎著腳踏車要趕去攤子幫忙，眼看就快到攤子，卻被路上的野狗追逐、咬住，當下摔倒在地、左手腕骨折無法站起來，她邊哭邊爬，匍匐前進了三、四十公尺，到媽媽的椰子攤旁才被發現，大人趕緊將她送醫，將左手腕骨折處以鋼釘固定，但林冠妤還沒完全康復，就堅持回到攤子幫忙。

林冠妤其實很害羞，一開始都不敢跟客人說謝謝，每次都躲在媽媽背後，後來才漸漸克服自己的個性。她說，很想跟媽媽說，謝謝媽媽忍受她的脾氣、包容她，以後要換她來照顧媽媽。

冠妤媽媽表示，冠妤貼心、懂事，她對冠妤的期待就是好好念書，有能力回饋社會，以後不要像她工作這麼累。

家扶基金會昨辦全國自強兒童表揚活動，共表揚廿三位不畏逆境、勤奮向學的自強兒童。其中有十二位來自單親家庭、三位生長在隔代家庭、五位兒童的母親為新住民，更有兩名身障自強兒童。孩子除面臨文化、語言隔閡或身障疾病之困境外，其中十八位兒少家中至少有一個重病或行動不便需照顧的家人。

家扶基金會執行長何素秋表示，日本經營之神松下幸之助曾說：「逆境給人寶貴的磨練機會，只有禁得起環境考驗的人，才能算是真正的強者！」她心疼孩子們的遭遇，希望從挫折中淬鍊的勇氣，能轉化為成長的養分。

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