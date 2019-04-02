慶祝兒童節 幼童體驗霹靂勇警執勤裝備

2019-04-02 18:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市50多名小朋友今天受邀到苗栗縣警察局，參加「苗警守護、童在一起」兒童保護宣導活動，孩童們試騎帥氣的小哈雷警車、扮柯南採集指紋鑑識，還有體驗霹靂勇警執勤裝備，玩得不亦樂乎，提前歡度兒童節。

縣長徐耀昌上午偕同警察局長林國清及警察大頭娃娃，引領幼兒體驗各關卡遊戲，勉勵小學員認識「波麗士」平日維護治安與交通的辛勞，從遊戲過程中學習守法的觀念及實用知識，並致贈文具等禮物，祝福小朋友們兒童節快樂。

縣警局婦幼隊設計了5道與警察勤務有關的關卡，包括「膽大心細鑑識讚」、「交通平安讚」、「無毒家園讚」、「霹靂勇警讚」、「貓裏福佑婦幼讚」等，內容寓教於樂，讓小朋友體驗警察工作的甘與苦。

徐耀昌也帶領幼兒們體驗「指紋採證」關卡，鑑識人員透過操作科學儀器與化學藥劑，顯現肉眼無法發覺的潛伏指紋，成為警方打擊犯罪的強力武器，小朋友在警察叔叔的指導下嘗試採集「嫌犯」指紋，個個聚精會神，頗具專業架式。

會場的迷你版「機車練習場」，也供孩童戴上安全帽騎乘小哈雷警車，依交通規則，穿越紅綠燈、平交道及超速照相等設備，學習遵守交通規則。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/