澄清謝世謙與陳菊無私交 華航：扯上政黨派系是無稽之談

2019-04-02 17:13

〔記者陳宜加／台北報導〕華航今天召開臨時董事會，通過董事長人事案，發布重大訊息公告董事長、法人董事代表人異動，即起由華航總經理謝世謙擔任新任董事長，並兼任總經理職務；同時解除前董事長何煖軒擔任財團法人中華航空事業發展基金會的法人董事代表人職務。

航發會昨晚召開董事會，通過由謝世謙接任華航董事長，取代現任的何煖軒，謝世謙同時兼任華航總經理。航發會今天發函華航，儘速召開臨時董事會處理。

華航今天已立即召開臨時董事會，通過人事案，並發布重大訊息，華航董事會決議，即起解除何煖軒擔任財團法人中華航空事業發展基金會於華航的法人董事代表人職務，董事會選舉謝世謙擔任新任董事長，並兼任總經理職務。

謝世謙董事長兼總經理即起生效

重訊指出，謝世謙為財團法人中華航空事業發展基金會法人董事代表人，簡歷為華儲股份有限公司董事長、中華航空公司總經理等職務。

另外，針對部分媒體指稱，接任董事長的謝世謙，職務異動牽涉政黨派系，華航稍早發布聲明澄清，報導屬子虛烏有，絕非事實。

華航表示，謝世謙於2002年2月至2005至2月於高雄分公司擔任總經理期間，時任高雄市長為現任駐日代表謝長廷。而2008年上半年在華航總公司擔任行銷副總，下半年任先啟資訊公司董事長，2009至2012年則在雪梨澳洲分公司擔任總經理，資歷完整，歷練豐富，至今於華航服務已40年。

華航指出，謝世謙與總統府秘書長陳菊並無私交，對於媒體指涉這次職務調整案，牽涉政黨派系之爭，特此說明，該項說法已嚴重抹煞謝世謙過往對於華航的付出與專業貢獻，流派之說更屬無稽之談。

華航表示，董事會評選皆用人唯才，基於專業、股東最大利益、公司永續經營為優先考量。敬請外界讓專業回歸專業，一同見證華航經營更好的明天。

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