保健》春天懶洋洋 中醫師教你簡單補氣養精神

2019-04-02 16:24

［記者鄭名翔／苗栗報導］初春時節氣候變化大，許多人染上感冒，或全身懶洋洋提不起勁，苗栗縣為恭醫院中醫部主任杜旻峯表示，春天多雨，人體內濕氣重，若未能排除，就容易疲憊、抵抗力降低，建議可用中藥材黃耆、當歸、枸杞當作日常飲品、搭配穴道按摩，可降火氣祛濕，緩解身體不適、提振精神。

杜旻峯指出，春天為萬物生長之季節，也是人體成長、調理體質的重要節氣，但因春天多雨水，也常導致身體內多餘濕氣無法排出，因此中醫著重於降火氣、補腎水、祛濕氣，緩解春天時常見的疲乏、筋骨痠痛等問題，並提振元氣體力。

杜旻峯建議，可以中藥材黃耆為主，搭配可補血的當歸、養肝腎的枸杞，作為日常飲品，有助於排出體內濕氣，促進血液循環，又可舒緩腰酸背痛、眼睛乾澀等常見的文明病，加上此配方不寒不燥，多數體質皆適合飲用；此外，石斛沙參湯也具有疏肝理氣、潤燥止渴功效。

而若有火氣大、口臭、脾氣煩躁易怒等問題，可按壓腳背上大拇指與食指上方指骨連接處的「太沖穴」，可紓解肝氣，緩解心情抑鬱、火氣旺盛；而按壓腳踝內側與腳跟中間點的「太溪穴」則可補腎水，對於常熬夜晚睡、肝腎虛弱的患者有所助益。

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