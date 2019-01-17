保健》寒氣入體小病纏身 6部位保暖不感冒

2019-01-17 16:05

〔記者邱書昱／新北報導〕寒氣入侵體內成生病源頭！20多歲的小雪從小很少生病，有半夜咳嗽咳醒的狀況，冬天更為嚴重，前往台北慈濟醫院中醫科就診，經過主任陳建霖診斷是背部受寒，除給以潤肺止咳中藥外，並提醒注意睡覺時背部的保暖，歷經半年調理，小雪病情改善。

陳建霖指出，就中醫的角度而言，背部主督脈，身體五臟六腑的穴位都在此，許多風寒發生，都是從背部開始，一旦受寒肺部就容易虛弱，引發咳嗽及各種頸椎疾病，造成月經失調、經痛、腰痛等症狀，因此冬季最好穿上披風、背心加強保暖。

「人體有六個部位的保暖相當重要」陳建霖說，第一是脖子上有風池穴、風門穴和風府穴，是寒邪最易入侵的門戶，第二是肩膀，受寒就會產生痠痛，睡覺時最好被子要能蓋住肩膀，第三則是背部。

第四個不能受寒的部位是肚臍，受寒就容易腹瀉，產生腸胃問題，尤其是小孩容易踢被子，可考慮讓孩子圍上腹兜，保暖肚臍；第五是膝蓋，受寒的膝蓋會變得僵硬痠痛，而第六個部位是腳底，腳底離心臟最遠，是循環的最末端，有許多穴位在此，是反射區，保溫性差，一旦受寒氣侵襲，很容易導致血液循環不佳。

陳建霖補充，腳底要避免直接接觸冰涼的地面，睡前可以讓腳底泡熱水，至少要泡到腳踝，若小腿或膝蓋有痠痛狀況，也可以泡到膝蓋以上，並添加生薑或艾葉，增加血液循環。

陳建霖說，六個部位是身體機能的重要位置，一旦受寒，容易使得各器官或功能損害，唯有保暖，才可避免因受寒而產生的疾病。

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